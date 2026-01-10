元ＴＢＳでフリーの青木裕子アナウンサーが、夫でお笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之らとスペインを旅行する様子をアップした。１０日に自身のインスタグラムを更新。青木は８日の投稿で「２０２６年のお正月休みは家族でスペイン旅行してきました」と明かしており、この日も思い出ショットを投稿。「間にバルセロナ一泊トリップを挟んでのマドリード滞在」と説明。「行ったところ、時系列ごちゃごちゃですが」と前置き