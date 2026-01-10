ロシア外務省は９日、北大西洋を航行中に米国に制裁対象だとして拿捕（だほ）されたロシア船籍の石油タンカー「マリネラ」に関し、トランプ米大統領がロシア人乗組員２人の解放を決めたと発表した。露側の求めに応じたと説明している。露側はこれまで、公海における航行の自由を定めた国連海洋法条約違反だとして米側を批判していたが、９日の発表では米側に謝意を示した。米露はウクライナ情勢を巡る和平交渉も進めており、拿