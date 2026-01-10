いちごには、ビタミンCをはじめとする多彩な栄養素が含まれています。抗酸化作用を持つポリフェノールや、腸内環境を整える食物繊維など、身体の調子をサポートする成分が豊富です。ここでは、いちごに含まれる栄養素の特徴と、それらが健康維持や美容面でどのような役割を果たすのかを詳しく解説します。日々の食生活にいちごを取り入れる際の参考にしてください。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴