Iｰneは12月17日より、研磨剤フリーのホワイトニング薬用ハミガキ「GWHITE（ジーホワイト）」を、各ECモールにて順次発売しています。■削らず吸着して着色汚れを除去！同商品は、シリカ原料の中でも汚れ除去力と吸着力に優れた「ゴールドマイクロシリカ」を配合し、着色汚れを吸着して白い歯へ導きます。歯のエナメル質よりも柔らかい原料のため、歯を削ることなく使用できるのも特徴です。着色汚れは、2つの洗浄成分で浮き上がら