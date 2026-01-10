大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは9日（金）、1月10日（土）に上尾市民体育館で開催されるSVリーグ女子第12節GAME1のアランマーレ山形戦に、女子ソフトボール選手の後藤希友さんがゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 現在、女子ソフトボールチームの戸田中央メディックス埼玉でプレーしている後藤さん。2021年に開催さ