横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は１０日、雷や突風に関する気象情報を発表した。神奈川県内は１０日夜から１１日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨などに注意するよう呼びかけている。また、１０日午前８時半時点で、県内全域に乾燥注意報、沿岸部を中心に強風注意報が発表されている。横須賀市と三浦市、葉山町には林野火災警報が出されており、対象区