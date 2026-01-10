阪神・淡路大震災の犠牲者を悼み、神戸・東遊園地（神戸市中央区）で毎年1月17日に開かれる「1.17のつどい」。灯籠でかたどる文字が、31年目の2026年は『つむぐ』に決まった。公募で決定した『つむぐ』の文字を発表する「1.17のつどい」藤本真一・実行委員長〈2026年1月9日 15時5分 神戸市中央区・東遊園地〉一般市民の応募（41通）の中から実行委員会が選んだ。実行委はその理由として、「日本中にいる地震で困っている人た