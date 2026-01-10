長崎の新体制メンバーが発表された今季J1に復帰したV・ファーレン長崎は1月9日、2月に開幕する明治安田J1百年構想リーグに向け、新体制のメンバーおよび新背番号を発表した。新加入選手では、アビスパ福岡から加わったMF岩崎悠人が「8」、浦和レッズから加入したFWチアゴ・サンタナが「9」を着用する。アルビレックス新潟から加入したMF長谷川元希は「41」、セレッソ大阪から加入したDF進藤亮佑は「50」に決まった。また、20