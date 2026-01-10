沖縄県出身の母娘２組で結成された家族ユニット「ゆいがーる」の母ＳＨＯＫＯ、娘ＡＹＡＮＥが１０日、ＮＡＣＫ５「ＳＨＯＫＯ＆ＡＹＡＮＥのゆんたくハッピーアワー」（土曜・後１０時）のエンディングでオンエア中の新曲について、ＹｏｕＴｕｂｅ生配信で楽曲タイトルを発表した。楽曲タイトルは「夢海（ゆめ）の果てに」（３１日配信リリース）。タイトル案を応募したリスナーと生電話をつなぐ企画も実施。リスナーが楽曲制