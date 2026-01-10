グラビアアイドル白濱美兎（19）が9日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿の動画を投稿した。「衣装かわいいし沖縄の海が綺麗で楽しかったー」とコメントし、海辺での撮影風景を動画で投稿した。ビキニ姿でポーズをとり、93センチの美バストを見せつけている。この投稿にフォロワーからは「肉感すごいね」「かわいいのにダイナマイトボディ過ぎる」「まさにマーメイドなのです」とコメントが寄せられている。白濱は鳥取県出身、