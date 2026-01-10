セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年1月9日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』赤いほっぺ寝そべりマスコットを紹介します！ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』赤いほっぺ寝そべりマスコット  登場時期：2026年1月9日より順次サイズ：全長約4×10×8cm種類：全4種（プー、ティガー、イーヨー、ピグレット）投入店舗：全国