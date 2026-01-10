気象予報士の吉井明子さん（45）が9日までに、インスタグラムを更新。空港でのショットを投稿した。吉井さんは「冬旅#空港#オフショット#旅」とコメントし、空港での写真を公開。吉井さんはラベンダー色のニットにミニスカート、足元はタイツとブーツを合わせた冬コーデで脚線美を披露している。この姿にフォロワーからは「ブーツがまた可愛くてお似合いです」「ドキドキ」「旅行お気をつけて行ってきてくださいね」とコメントが