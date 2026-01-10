芸能界で活躍し続けるゴッド姉ちゃんでも、パチンコ相手には、その力が通じないのか。和田アキ子が1月9日、「パーラーカチ盛り ABEMA店」に出演。最近の戦績を明かした。【映像】和田アキ子の記録的連敗に周囲が騒然番組序盤でのことだった。この日は「パチンコフレンドパーク・花の慶次編」の後編を放送。第2アトラクションとして「継続率80％ロシアンわさび寿司」バトルを実施した。和田が大好きだというニューギンのパチン