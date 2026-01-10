“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝31）が9日までインスタグラムを更新。私服姿を披露した。堀江アナは「ずっとこのスーツケースを使う日を楽しみにしてたの」とコメントし、スーツケースを手にした近影を投稿した。堀江アナは白いミニスカートを着用し、引き締まった美脚を露出させている。また、続いての投稿では「今日はLEGEND FESの総合司会を務めます」と報告し、ガーリーなワンピース姿を