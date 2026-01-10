タレントの桐谷美玲（36）が9日までに自身のインスタグラムを更新。「news every.」放送後のオフショットを公開し、デビュー20周年の感謝を伝えた。「遅くなりましたが、あけましておめでとうございますevery.水木も始まりました」と切り出し「そして、今年はデビュー20周年！わー！！仕事を始めた当初は、こんなに長く続けているとは思っていなかったなぁ。変わらず応援してくれるみなさま、本当にありがとう。節目の年、駆け抜