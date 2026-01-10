どっちが勝っても高打点は不可避。しかも多面待ち対決ともなれば、見ている者まで血湧き肉躍る。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）と赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が東3局2本場に激突。ファンから「おもろすぎる」「これは熱いめくりあい」と興奮のコメントが飛んだ。【映像】3面待ち VS4面待ち どっちがアガって高打点の名勝負の結末先手を取ったのは渡辺だった