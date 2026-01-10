フジテレビアナウンサー公式インスタグラムが9日、更新され、吉岡恵麻アナウンサー（23）が登場した。春高バレー取材のオフショットが公開された。「春高情熱キャスターの吉岡恵麻です！」「いよいよ、選手たちが夢見てきた夢のセンターコートで準決勝・決勝の舞台が始まりますその一瞬一瞬を、全力で応援しながら春高バレーの熱と感動をたっぷりお届けしますぜひご覧ください！」と記し、会場などで撮影した写真を披露した。