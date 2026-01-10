エースが接戦を見事に制した。1月9日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に渋谷ABEMASから多井隆晴（RMU）が登板。接戦を制し、個人連勝を決め、チームを5位に浮上させた。【映像】多井、ファンが注目したツモ牌の滞空時間当試合は起家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、BEAST X・鈴木大介（連盟）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、多井の並びでスタート。大きく試合が動いたのは南1局、親の瀬戸熊がタンヤオ・対々和・三