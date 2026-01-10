NACK5にて放送中のラジオ番組『SHOKO＆AYANEの ゆんたくハッピーアワー』のエンディングでオンエアされている新曲のタイトルが、YouTube生配信にて発表された。【写真】ゆいがーる・MIZUNO、COCONAの親子ショット新曲のタイトルは、番組内で実施されたリスナー参加型企画を経て、生配信にて発表。タイトルは「夢海の果てに（ゆめのはてに）」に決定し、タイトル案を応募したリスナーと生電話をつなぐ企画も実施された。リスナ