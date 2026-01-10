岡山県総社市は９日、２月２２日開催の「そうじゃ吉備路マラソン」に、今年の箱根駅伝で青山学院大の３年連続９度目の総合優勝に貢献した４年黒田朝日選手が出場すると発表した。黒田選手の出場は２年ぶり２回目。黒田選手は、岡山県出身で、県立玉野光南高（玉野市）を卒業後、上京して青学大に進学。１月２、３両日に開かれた箱根駅伝では、５区区間新記録で青学大の往路逆転優勝に貢献し、大会最優秀選手（ＭＶＰ）などに選