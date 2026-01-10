俳優の本田望結が、10日までに自身のインスタグラムを更新。大ヒットドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系／2011年）で共演した中川大志との2ショットを公開した。【写真あり】もう15年前…！本田望結、“兄妹”ショット本田と中川は、同ドラマに兄妹役で出演。本田は「お久しぶりのお兄ちゃん」とつづり、中川とのラジオブースでの写真を投稿し、『家政婦のミタ』のハッシュタグを添えた。この投稿には「2人とも大きくなっ