タレントのぺえがマッサージ屋での衝撃エピソードを告白し、共演者らを爆笑させた。【映像】ぺえの衝撃行動1月8日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。番組冒頭、放送