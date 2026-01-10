TBS若林有子アナウンサー（29）が9日までに、インスタグラムを更新。近影を投稿した。若林アナは「#よるのブランチ2026年初放送です!」と番組をPRし、スタジオでの写真をアップした。若林アナはオフショルダーのニットを着用しており、美しいデコルテをチラリと見せている。この投稿にフォロワーからは「可愛さと色気が出てきましたね」「可愛すぎるな、ワールドクラスやな」「あらっ!意外とお胸…」とコメントが寄せられている