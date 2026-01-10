年末年始、MROの2人のキャスターも石川県の能登で取材しました。地震から2年たってもなかなか復興が前に進まない被災地、一方、力強く一歩を踏み出そうとする人たちにも出会いました。大みそか、降り続いていた雨が止み空には虹が久々江キャスターが取材した珠洲市宝立町久々江キャスターが向かったのは、地震と津波で大きな被害を受けた珠洲市宝立町。家屋の公費解体が進み、辺り一帯はさら地が広がっていました。「このあたりは