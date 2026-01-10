サッカーＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢が９日、インスタグラムを更新。「年末年始恒例の韓国旅」と、オフショットを投稿した。食事している様子やチームメートとの２ショットなどを添え「韓国旅のキロクタノシカッター！」と記述。「おいしいごはんがメインの旅」と、リフレッシュした様子をつづった。キャップにマスクをかぶった写真もあったが、「美容もしたからほぼ毎日すっぴんで過