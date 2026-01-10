アメリカのトランプ大統領は9日、石油メジャーと呼ばれる石油業界の幹部らと会合を開き、日本円で15兆8000億円を投じてベネズエラの石油インフラの再建に取り組む姿勢を示しました。トランプ大統領：計画では、少なくとも1000億ドルを投じて必要な生産能力とインフラを再建することだ。トランプ大統領は、会合の中で1000億ドル＝日本円で15兆8000億円を投じてベネズエラの石油インフラの再建に取り組む姿勢を示すとともに「アメリ