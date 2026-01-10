『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（20）東京グレートベアーズ大前隆貴前編【小学校の時は「リベロにしか目がいかなかった」】東京グレートベアーズの大前隆貴（23歳）は、幼くしてひとつの道筋を見つけた。「小学校の頃、春高で活躍していた星城高校の川口（太一）選手を見て、『こんなふうになりたい』って思いました」東京グレートベアーズ１年目の大前隆貴photo by YUTAKA/アフロスポーツ当時、星城