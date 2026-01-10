元ド軍戦士と並んでも瓜二つの激似ドジャースは9日（日本時間10日）、ツインズからメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）となっていたライアン・フィッツジェラルド内野手をウエーバー経由で獲得したと発表した。内野全ポジションを守れる31歳は、かつてドジャースに所属したイケメン外野手とそっくりだと話題となっている。その相手とは、昨年7月までドジャースでプレーしたジェームズ・アウトマン外野手。