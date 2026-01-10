フィルムカメラの名機やオールドレンズを展示販売する「クラシックカメラ博in博多」が14〜19日、福岡市博多区の博多阪急8階催場で開かれる。全国8店舗がブースを構え、最新のデジタルカメラを含む2千点以上のアイテムが並ぶ。