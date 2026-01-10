スポーツ情報サイトのスポーツイベント「西スポWEBOTTO！フェスタ」（協賛・富士通）が25日、福岡市中央区の大名ガーデンシティ・パークで開かれる。参加者を募集中。午前10時半から2025年世界陸上男子400メートル障害日本代表の井之上駿太選手（富士通）が、走り方を教える。対象は小学4年〜中学2年の約50人。同11時からはアメリカンフットボール社会人Xリーグ「富士通フロンティアーズ」の高岡拓稔選手らが指導。軟らか