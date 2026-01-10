2025年度の「地域文化功労者表彰」を文部科学相から受けた今津人形芝居保存会（福岡市西区今津）の中村隆暢代表（89）らが8日、県庁を訪れて服部誠太郎知事に受賞を報告した。文化庁が毎年度、地域の文化振興に長年の功績があった個人や団体を表彰している。