公益財団法人「あすのば」は、困窮世帯の子ども向けの「入学・新生活応援給付金」の受給希望者を20日まで募集している。対象は今春、小中学校へ入学予定の子や、中学、高校、高等専門学校を卒業予定の生徒など。家庭の収入状況を踏まえて選考し、3万〜5万円を支給する。生活保護世帯▽住民税の「所得割」が非課税の世帯▽家計が急変し住民税非課税相当になった世帯−などが要件。支給額は、小中学校入学予定者3万円▽中学卒業