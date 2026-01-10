新型コロナウイルス対策だった国の雇用調整助成金などの不正受給が、2020年4月〜25年10月に福岡県内で69件あり、取り消し額は総額34億7986万円だったと、東京商工リサーチ福岡支社が発表した。九州では最多、全国でも6番目に多かった。