環境整備を通して地域活性化に取り組む「山田さくら会」の武田雅基代表（79）＝福岡県嘉麻市上山田＝が、一般社団法人「日本善行会」から表彰された。約20年前から続けてきた清掃活動などが「明るく住みよい町づくりに尽くした」と評価された。