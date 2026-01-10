【オテパー（エストニア）＝平地一紀】ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）複合男子の個人第７戦は９日、エストニアのオテパーで行われ、渡部暁斗（北野建設）がＷ杯の出場数を２９５に伸ばし、ウィルヘルム・デニフル（オーストリア）の通算最多記録に並んだ。渡部暁はマススタートの前半距離（１０キロ）は３５位。後半飛躍は強風で中止となり、８日の予備飛躍の結果が採用されて２１位となった。日本勢の最高は山本涼