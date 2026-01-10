気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が発達し日本海北部へ進む影響で、10日夜から12日にかけて西日本から北日本の広い範囲で暴風、暴風雪、大しけ、大雪が予想されます。 11～12日「日本海側と北日本で大荒れ、猛吹雪・高波・大雪に警戒」東北地方100センチ、近畿地方70センチ、中国地方50センチの積雪予想交通機関への影響 吹きだまりや着雪、なだれ、降ひょうなど二次災害のおそれもあるため、気象庁では最新の気