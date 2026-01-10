米メタのロゴ＝2025年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手メタは9日、人工知能（AI）開発に不可欠な電力確保に向け、米原子力関連3社と提携を結んだと発表した。次世代原子炉の新設や既存原発の能力増強を通じ、2035年までに最大6.6ギガワットの大規模な電力の調達を目指す。米ブルームバーグ通信によると、約500万世帯に供給できる規模という。米IT大手ではアマゾン・コムやマイクロソフトも原発活用を加速さ