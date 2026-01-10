俳優・高橋英樹が９日、ブログを更新。「全身麻酔」で手の手術を受けたことを報告した。９日朝「私はこれから左手バネ指と手首の手術です一応全身麻酔の予定です」とバネ指と手首の手術を明かし、その後、関係者がブログを更新。「手術は、無事に終わりまして麻酔も覚めまして午後２時半以降は、いつも通りの水分摂取夕方からは軽い食事摂取も大丈夫とのこと」とベッドの上でマスクをつけ、寝た状態ではあるが、右手で