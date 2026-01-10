何しろ昨年まで2年連続でサイ・ヤング賞を獲得、向かうところ敵なしの左腕だ。しかも代理人は敏腕のスコット・ボラス氏。要求が高くなるのは理解できる。【メジャー通信】ベネズエラの反米独裁政権と大リーガーの切っても切れない関係 今春WBCへの影響は…が、それにしてもケタ違い、と米球界関係者の間でもっぱらなのがスクーバル（29=タイガース）の今季年俸の希望額。メジャー公式ホームページの記者によれば、なんと約50億