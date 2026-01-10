15人もの日本勢が参戦する今季の米女子ツアー。日本人トップの世界ランク4位で新年を迎えた山下美夢有（24）が自身のインスタグラムを更新。ハワイでトレーニング動画を投稿した。❤ＳＥＸＹすぎる！❤ 原英莉花が胸元パックリドレスで前かがみ妹を背に、ダイヤモンドヘッドの登山道を早足で下山。足腰の強さは、さすがメジャーチャンピオンだ。昨年はルーキーで全英女子と10月末のメイバンク選手権を制覇。新人