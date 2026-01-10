「これがきっかけになって欲しい」と願う選手は多いのではないか。【青学大・原晋監督コラム】箱根駅伝3連覇へ私が「手応え十分」と言える理由…青学大駅伝部の走りに期待して下さい！元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）で初優勝したGMOインターネットグループが、陸上部の選手に1人1000万円を支給することが話題になっている。マラソン日本記録保持者の大迫傑も7日、X（旧ツイッター）で、「来年も選手のモチベ