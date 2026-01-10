長く暗いトンネルの出口が見えない。厚労省が8日発表した昨年11月の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は前年同月比2.8％減で11カ月連続のマイナス。名目賃金は47カ月連続プラスだが、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いている。高市首相が年頭会見で「公約」も…実質賃金「プラス1.3%」達成は本当に実現できるのか？ボーナス月を除けば、実に3年以上も実質賃金はマイナス圏をさまよっている。政府が繰り返す「