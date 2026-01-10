トランプ米大統領が麻薬カルテルに対する軍事作戦を海上から地上に拡大すると明らかにし、波紋が予想される。メキシコ領土内の陸上作戦を示唆したとみられる。トランプ大統領は8日（現地時間）、FOXニュースを進行するショーン・ハニティーのインタビューで「我々は海上から入ってくる麻薬の97％を除去した」とし「これからは麻薬カルテルに関連した陸上打撃を始める」と述べた。トランプ大統領は「カルテルがすでにメキシコを統制