ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê26¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢TV¾ðÊó»ï¡Ø½µ´©TV¥¬¥¤¥É¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±»ï¤Î¡Ö¿·½ÕÆÃÂç¹æ¡×»ïÌÌ¤Ë¡È2025Ç¯¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢¡È¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Æ¶á´¶¤¬¡×¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¡õ¿è¤ÊÏÂÁõ¥«¥Ã¥Èº£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Ç±ïÂ¦¤ËºÂ¤ê³°¤ò¸«¾å¤²¤ë¿è¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥«¥Ã¥È¤È¡¢¡Ö¶ä ¾±»Ê¹ÀÊ¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ñÆ»ºîÉÊ¤Î2Ëç¡£