「ダイソーでも売ってるんだ！」と思わず手に取った有名メーカーの『ゆであずき』。近くのスーパーだと大容量タイプしか見かけなかったので、食べきりやすい容量が超助かります。お正月で余らせていたお餅のアレンジなど、料理のトッピングにピッタリ。パウチになっているので、缶詰めよりも使いやすい商品ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ゆであずき価格：￥108（税込）1袋当たり：118kcal販売ショップ：ダイソ