ダイソーで見つけた、天然木を使用した雑炊スプーン。ぬくもりのある質感が素敵だなと思って購入したのですが、大当たりなアイテムでした！見た目の良さだけでなく、口に含みやすい形状でごはんが美味しく感じられる優れもの。軽くて丈夫なのでアウトドアシーンにもぴったりです。雑炊だけでなく他の料理にもおすすめ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：椎雑炊スプーン価格：￥110（税込）サイズ（約）：20cm販売ショッ