セリアといえばミニチュアサイズのアイテムが豊富ですが、ついに和書風のミニチュアブックが登場していました！まるで本物の古書のようなデザインで、かなり細かい部分まで作り込まれていて本格的♡中のページもしっかりめくれます。正直、100円なのにここまでリアルでいいの！？と思ってしまうほど感動しました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドール ブック 和書価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコー