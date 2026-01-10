ウェスティンホテル横浜は、館内の各レストランで新メニューを1月から提供する。3階パシフィック・テーブルでは「KANAGAWA LOVERS’ BUFFET」を1月13日から3月31日まで開催する。牛鍋に着想を得たオーストラリア産リブロースのすき焼き風や蜂蜜と胡椒を加えた神奈川県産やまゆりポークのオーブン焼き、特製ラーメン、パルメザンチーズパスタなど、神奈川産食材を使用した料理や神奈川に由来する料理を提供する。料金は大人6,950円