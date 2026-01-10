ダイソーで見つけた子供用のお財布。大人にも使い勝手が良さそうと思って試しに購入したら、かなり使い勝手が良くて驚きました！縫製がきれいでしっかりとした作り。5つのポケット付きで、レシート、お札、小銭、カードなどをしっかり分けて収納できますよ！便利な紐付きですが、安全に使える工夫もされていて優秀です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：紐付キッズウォレット（ブラック）価格：￥220（税込）販売ショップ