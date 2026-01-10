山梨県大月市と上野原市にまたがる扇山で８日に確認された山火事は、９日も鎮火には至らなかった。下草など１６ヘクタールを焼き、依然として延焼を続けている。自らが住む家の目前にまで迫る炎に、住民らは不安と疲れを抱えながら、祈るような気持ちで消火活動を見守った。（加藤慧、前田智貴）８日午前に通報があった際には、山の中腹付近で白煙が確認されていたが、火は山頂方向に燃え広がった後、麓にも延焼している。こ